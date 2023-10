La sirenetta, ecco perché Sofia Coppola ha lasciato la regia dell'adattamento Universal

Il classico Disney La Sirenetta ha avuto un remake in live action che ha saputo far parlare di sé anche a causa delle scelte legate al cast per il nuovo adattamento della favola di Hans Christian Andersen. Prima di quella uscita nei cinema, Sofia Coppola era pronta a dirigere un’altra trasposizione che ha improvvisamente abbandonato.

Dopo aver riportato la notizia che La Sirenetta sta conquistando Disney+, torniamo a parlare del live action per parlare dei motivi che hanno spinto Sofia Coppola ad abbandonare un altro progetto legato al personaggio reso famoso dal film animato della Disney della fine degli anni ’80 del ventesimo secolo.

La Universal Pictures stava infatti sviluppando insieme alla regista di Lost in Translation un adattamento che avrebbe visto protagonista Chloë Grace Moratz, salvo abbandonare l’idea durante le prime fasi di produzione.

In un’intervista con Rolling Stone, la regista ha spiegato quale sia stato il motivo principale per cui ha deciso di rinunciare all’idea: “Ero in una sala riunioni e qualcuno dello sviluppo della produzione mi ha chiesto cosa del film avrebbe fatto andare in sala un uomo di 35 anni. E io non sapevo cosa rispondere. Non ero nel mio elemento. Mi sembrava di essere ingenua e mi sono sentita simile al personaggio della storia, cercando di fare qualcosa che fosse al di fuori del mio elemento naturale. È stato un parallelismo divertente”.

Sofia Coppola ha lasciato il progetto nel 2015 per divergenze creative e, poco dopo, l’intero prodotto è stato cancellato perché la Universal non sarebbe riuscita a trovare una figura per sostituire la regista di quella che sarebbe dovuta essere una trasposizione molto dark e più simile alla storia originale dello scrittore danese.

A proposito del live action Disney del 2023, vi lasciamo alla recensione di La Sirenetta.