La Sirenetta, perchè Harry Styles ha rifiutato di partecipare al film?

Il cantante ha recentemente fatto il suo grande salto nel mondo del cinema collezionando delle performance in Eternals, Don't Worry Darling e My Policeman. All'attore fu proposto di interpretare il Principe Eric ma, il suo rifiuto, non è stato altro che la conseguenza di alcune scelte calibrate.

A svelare le motivazioni dietro il rifiuto di Harry Styles che era in trattative per entrare nel cast de La Sirenetta, è stato lo stesso regista Rob Marshall. "Ci siamo incontrati. E' adorabile. Un ragazzo meraviglioso" ha raccontato. "Ma alla fine della giornata, si sentiva davvero come se volesse rifiutare e andare a fare i film che effettivamente è finito a fare, erano molto più oscuri". Vedendo le prime performance di Styles si può capire quanto sia più orientato al dramma rispetto al musical.

"Per molti giovani musicisti come Harry, stai cercando di farti strada e non vuoi necessariamente essere visto come un cantante", ha aggiunto Marshall. “Ecco perché stava davvero cercando di fare qualcosa che non fosse nel genere musicale, per sforzarsi sul serio. È stata davvero un'idea divertente con cui lavorare, ma alla fine penso sempre che le cose accadano per una ragione. Sono così felice di avere due persone giovani e nuove nel film" ha concluso il regista.

Parlando del suo approdo nel mondo del cinema Harry Styles ha ammesso di non saper ancora bene cosa stia facendo confessando quanto abbia trovato difficile trovare una dimensione tra musica e recitazione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!