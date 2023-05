La sirenetta, grande partenza in Italia: le stime USA puntano in alto per il Memorial Day

La sirenetta, nuovo remake live-action della Disney uscito in questi giorni in Italia e da domani nelle sale nord-americane, è pronto a fare piazza pulita al botteghino globale e domestico, durante un primo fine settimana che negli USA coinciderà con la festività del Memorial Day.

Si prevede che il remake ad alto budget guadagnerà ben 100 milioni di dollari da 4.300 sale nordamericane nei primi tre giorni di programmazione, spingendosi tra i 120 milioni e i 125 milioni nel week-end lungo fino a lunedì. Sulla base di queste stime, sarà il quarto film (e il terzo Disney) del 2023 a debuttare oltre i 100 milioni di dollari, dopo The Super Mario Bros. Movie (146 milioni di dollari), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (118 milioni di dollari) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 milioni di dollari).

Per un confronto, il film diretto da Rob Marshall rimarrà dietro al debutto di The Lion King da 191 milioni, ma molto davanti a quello di Dumbo (45 milioni) e Aladdin (91 milioni), tutti usciti nel 2019, celebre anno d'oro della Disney. Andando più indietro, Beaty and the Beast del 2017 e Jungle Book del 2016 esordirono rispettivamente con 174 milioni e 103 milioni. La sirenetta ha un budget vicino ai 250 milioni di dollari, che è cresciuto a causa di ritardi di produzione imprevisti legati al COVID e ai costi per la salute e la sicurezza, quindi sarà importante tenere traccia dei risultati a livello globale.

A questo proposito, da segnalare l'ottima partenza de La sirenetta in Italia, che ha aperto con quasi 700mila euro mercoledì 24 maggio: uno dei migliori esordi nel nostro paese per un remake live-action Disney (in linea con Aladdin e poco dietro La bella e la bestia, sotto Alice in wonderland e lontanissimo dal record di oltre 3 milioni de Il re leone) che non farà che impennarsi nel corso dei prossimi giorni.

