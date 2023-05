La sirenetta, Paloma Faith critica:'Non è quello che voglio insegnare alle future donne'

La cantante Paloma Faith, star della serie tv Pennyworth, ha criticato il nuovo live action Disney La sirenetta, diretto da Rob Marshall, con protagoniste Halle Bailey e Melissa McCarthy. Faith ha visto il film nel fine settimana, dopo l'uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche qualche giorno fa. Ecco la sua opinione.

"In quanto madre di femmine, non voglio che le mie figlie pensino che sia giusto rinunciare alla propria voce e ai propri poteri per un uomo" ha dichiarato Faith in un post su Instagram successivamente cancellato.



Poi la critica di Paloma Faith è diventata più dura:"Che diavolo è questa mer*a. Non è affatto quello che voglio insegnare alle donne della prossima generazione".

Nonostante il pessimo giudizio sul film, la cantante ha elogiato la performance di Halle Bailey:"Penso che Halle dia una buona interpretazione, ed è un ottimo casting". Nel lontano 2009, Faith mostrò online di essere una fan de La sirenetta, twittando:"Quando sarò grande voglio essere la sirenetta". Possibile che si sia dimenticata la trama?

La sirenetta sta spopolando negli USA e racconta la storia della giovane sirenetta Ariel (Bailey), figlia di re Tritone (Javier Bardem), che dopo essersi innamorata del principe Eric (Jonah Hauer-King), sigla un patto con la strega del mare Ursula (McCarthy) per diventare completamente umana in cambio della propria voce.



Non perdetevi la nostra recensione di La sirenetta, diretto da Rob Marshall.