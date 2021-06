La Sirenetta, le nuove foto dal set ci mostrano la scena di 'Baciala'?

La Sirenetta contiene sequenze entrate ormai da più di 30 anni nel cuore di ogni fan Disney che si rispetti: come sempre accade nel caso di un remake live-action di un Classico tanto amato, dunque, in tanti si chiedono quante di queste sequenze verranno riportate in maniera fedele, quante verranno modificate e quante addirittura accantonate.

Recentemente abbiamo già visto Halle Bailey ricreare uno dei look più iconici di Ariel: nelle nuove foto trapelate dal set del nuovo live-action Disney, però, ci è sembrato di intravedere un'atmosfera che ricorda molto da vicino quella di una delle scene più amate del film del 1989.

Stiamo parlando della scena in barca, durante la quale l'intera fauna locale si unisce al coro della canzone Baciala per spingere il principe Eric a farsi finalmente avanti con la povera figlia di Tritone rimasta senza voce, rompendo quindi la maledizione impostale da Ursula in cambio delle tanto agognate gambe.

Halle Bailey e Jonah Hauer-King sembrano effettivamente intenti a girare proprio quella scena, il che potrebbe rivelarsi dunque un'ottima notizia per i fan più preoccupati. Vi piacerebbe rivedere quella famosa sequenza nel live-action? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, anche Harry Styles ha voluto proporsi per il ruolo di Ariel con uno splendido servizio fotografico.