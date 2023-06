La sirenetta non ha rivali in Italia e contro-supera Spider-Man: Across the Spider-Verse

Dopo aver ceduto il passo nella giornata di giovedì 1, giorno d'apertura di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il remake live-action de La sirenetta l'ha fatta da padrone nel festivo venerdì 2 giugno, riconquistando la prima posizione al box office italiano.

Il film Disney - qui potete trovare tutte le differenze tra La sirenetta e il Classico Disney - ha infatti riconquistato la vetta della classifica con un incasso di ben 833mila euro, un +13% rispetto ad una settimana fa (performance ovviamente favorita dal giorno festivo) che porta il totale de La sirenetta a 6,9 milioni di euro: in programmazione in 545 cinema con una media di 1.529 euro, il live action Disney continua a far registrare un andamento costante fin dal giorno d'esordio, segnale di un ottimo riscontro da parte del pubblico di riferimento, e potrebbe riuscire addirittura a superare le cifre de Il libro della giungla del 2016, che all'epoca totalizzò 10,4 milioni di euro.

Scende in seconda posizione il film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures nel nostro mercato, che dopo aver debuttato al primo posto ha chiuso la sua seconda giornata di programmazione, la prima festiva, con 693mila euro, per un totale di 1,2 milioni in due giorni (e con 1576 euro da 440 sale, conquista la media/cinema più alta tra i titoli in programmazione). Il sequel dedicato a Miles Morales dovrebbe superare agevolmente il predecessore Spider-Man: Un nuovo universo, che a cavallo tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 aveva incassato un totale di 2,8 milioni del primo film.

