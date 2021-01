La Sirenetta, Noma Dumezweni entra nel cast del live-action Disney di Rob Marshall

Non è ancora chiaro quando uscirà in sala o su Disney+ l'annunciato e attesissimo adattamento live-action de La Sirenetta diretto da Rob Marshall (Chicago, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare), ma in fase produttiva il film si arricchisce adesso di un'interessante new entry, l'attrice Noma Dumezweni (The Undoing).

Il suo ruolo sarà quello di un personaggio originale appositamente creato per il film e non apparso precedentemente nel cartoon originale. Non ci sono però dettagli in merito. Sappiamo che a vestire i panni della splendida Ariel troveremo la giovane Halle Bailey, criticatissima inizialmente perché attrice di colore che nulla aveva esteticamente a che fare con la Ariel del cartone. Critiche che purtroppo continuano a causare polemica ma combattute a denti stretti dai fan dell'attrice, dai cinefili assennati e dalla Disney.



Nel cast del live-action de La Sirenetta oltre ad Halle Bailey vedremo anche Jonah Hauer-King nel ruolo del Principe Eric, Daveed Diggs in quello di Sebastian, Awkwafina nel ruolo di Scuttle, Jacob Tremblay nei panni (anzi, le pinne) di Flounder e Javier Bardem nella parte di Re Tritone. Melissa McCarthy dovrebbe invece interpretare Ursula, la Strega del Mare.



Cosa ve ne pare? Attendente molto La Sirenetta live-action? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.