La Sirenetta: le musiche per il remake in live-action sono state registrate

Come accaduto per La bella e la bestia e Aladdin, anche la versione in live-action de La Sirenetta conterrà le musiche originali del classico d'animazione Disney che per l'occasione sono state adattate e ri-registrate.

Le produzioni hollywoodiane potranno anche essersi fermate a causa dell'emergenza sanitaria globale scatenata dalla diffusione del coronavirus COVID-19, ma questo non ha fermato Alan Menken dal poter lavorare sul nuovo film. Menken, autore di diverse delle colonne sonore dei classici d'animazione Disney, tra cui proprio La Sirenetta, di Ron Clements e John Musker, è stato richiamato dalla Disney per registrare le sue canzoni per il nuovo remake in live-action, comprese quelle originali insieme a Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Il ritorno di Mary Poppins).

"E' stato davvero bello passare il tempo a scrivere. La produzione si è fermata su La Sirenetta, ma abbiamo registrato tutte le canzoni e in più ne ho realizzato quattro nuove con Lin-Manuel Miranda". Il compositore pluri-Premio Oscar ha poi rivelato di essere stato ingaggiato anche per occuparsi delle musiche di Disenchanted, il sequel a lungo atteso di Come d'incanto. Il compositore ci sta lavorando proprio in questo momento. In più viene annunciato che l'Hercules della Disney (con le sue musiche) arriverà a Broadway.

Le riprese del remake in live-action de La Sirenetta sarebbero dovute partire questo aprile e protrarsi per tutta l'estate. Queste verranno probabilmente riprogrammate e la data d'uscita posticipata (probabilmente dal 2021 al 2022). Diretto da Rob Marshall, il remake vedrà come protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel, mentre nel resto del cast troveremo Javier Bardem in quelli di King Triton, Jacob Tremblay nel ruolo di Flounder, Awkwafina in quello di Scuttle, Daveed Diggs nei panni di Sebastian e Melissa McCarthy nella parte di Ursula. Jonah Hauer-King sarà il Principe Eric.