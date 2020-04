La sirenetta: morta Ann Sullivan, storica animatrice dei film Disney

La storica animatrice della Disney, Ann Sullivan, è scomparsa nelle ultime ore all'età di 91 anni per complicazioni legate al Coronavirus. Secondo The Hollywood Reporter, Sullivan è scomparsa al Motion Picture & Television Fund a Woodland Hills, dal quale è stata confermata la notizia del decesso dell'animatrice di numerosi Classici.

Originaria di Fargo, in North Dakota, Ann Sullivan s'iscrisse all'Art Center College of Design di Pasadena, frequentata negli anni successivi anche da Zack Snyder e Michael Bay. Dopo la laurea negli anni '50, Ann Sullivan iniziò a lavorare nel laboratorio d'animazione della The Walt Disney Company. L'animatrice lasciò il suo lavoro per occuparsi dei suoi quattro figlio prima di rientrare come animatrice nel 1973 lavorando alla Filmnation e Hanna Barbera.



Sullivan rientrò poi alla Disney lavorando a film d'animazione tra la fine degli anni '80 e la metà degli anni 2000, collaborando a titoli come Oliver & Company nel 1988, La sirenetta nel 1989 e il cortometraggio Il principe e il povero nel 1990.

Negli anni '90 lavorò nel team di Classici quali Il re leone nel 1994, Pocahontas nel 1995, Hercules nel 1997, Tarzan e Fantasia 2000 nel 1999, Le follie dell'imperatore nel 2000 e Lilo & Stitch e Il pianeta del tesoro nel 2002.

Ann Sullivan ha ottenuto credit anche in film quali Pagemaster, mix tra live action e animazione.

Su Disney+ trovate anche serie animate sui Classici Walt Disney.

In questi giorni Bob Iger ha ripreso in mano la compagnia per gestire l'emergenza Coronavirus.