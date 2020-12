La Sirenetta, Melissa McCarthy vuole tornare sul set: 'Interpretare Ursula è un sogno'

A causa della pandemia e delle attuali restrizioni sui viaggi è attualmente sospesa la produzione del remake La Sirenetta, live-action Disney che avrà per protagonista Halle Bailey. Le riprese ricominceranno a gennaio a Londra: questa, almeno, è la speranza di un'altra attrice del cast, Melissa McCarthy, che interpreta Ursula.

Intervenuta recentemente al programma Watch What Happens Live with Andy Cohen insieme al marito Ben Falcone, Melissa McCarthy ha spiegato: "Per La Sirenetta, si spera, se tutto è sicuro... torneremo a girare a Londra a gennaio."

L'attrice ha raccontato anche qualcosa sul suo personaggio, e sulle riprese del film prima dell'interruzione. "Ho un tale affetto per Ursula... so che è la cattiva, ma ho sempre pensato: Oh mio Dio, è deliziosa da interpretare. Lo sto facendo come un personaggio da night club del vaudeville che ho dentro il mio cuore. È così divertente, e sono così entusiasta."

Nei mesi scorsi è stato rivelato il buffo titolo di lavorazione de La Sirenetta. Oltre alla giovane Halle Bailey e a Melissa McCarthy, nel cast del live-action c'è anche Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, mentre secondo alcuni rumor Javier Bardem potrebbe interpretare il re Tritone, il padre di Ariel. Nel cast vocale ci sono invece Awkwafina, Jacob Tremblay e Daveed Diggs.