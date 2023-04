La Sirenetta, Melissa McCarthy su Ursula: 'Mi sono ispirata al mondo delle drag queen'

La Sirenetta sta arrivato. Con l'uscita prevista a maggio si sta inizia a parlare di ciò che si potrebbe vedere all'interno del film, comprese le fonti di ispirazione di alcuni interpreti per dare vita ai propri personaggi. Melissa McCarthy ha parlato di come abbia attinto molto dal mondo drag.

Il nuovo first look de La Sirenetta svela un aspetto di Ursula molto simile a quello del film d'animazione. La possibilità di vedere la McCarthy interpretare quella che da molti è la più grande cattiva della Disney è sicuramente diventato un motivo in più per andare a vedere il film in sala. Parlando della sua fonte di ispirazione, l'attrice ha fatto riferimento alla drag queen Divine, prima interprete di Edna, la madre della protagonista di Hairspray, film del 1988. Fin da subito ha detto di essersi ispirata al 100% al mondo delle drag queen.

"C'è una drag queen che vive in me. Sono sempre sul punto di essere lei a tempo pieno" ha raccontato l'attrice. In un periodo in cui la cultura drag, finalmente, sta diventando più alla portata di tutti, il tentativo della McCarthy di mettere questa forma d'arte al centro della sua performance da nuovo lustro (e sostegno) per coloro che da anni lavorano in questo campo.

Il casting del film de La Sirenetta è stato difeso da Josh Gad che ha definito dei falliti tutti coloro che si sono scagliati contro il lavoro fatto dalla Disney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!