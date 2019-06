La Sirenetta: Melissa McCarthy in trattative per interpretare Ursula

Con le riprese al via entro il 2020, è chiaro che avremmo sentito parlare di casting riguardante il live-action de La Sirenetta targato Walt Disney Pictures molto presto. E cosi è stato, chiaramente.

Come rivelato dall'autorevole Variety, infatti, sembra che la Disney sia in trattative preliminari con l'attrice Melissa McCarthy per averla a bordo del progetto. La star de Le Amiche della Sposa e del prossimo The Kitchen, dovrebbe interpretare il ruolo di Ursula, la villain della pellicola. Ancora nessuna novità, invece, su Ariel, il ruolo principale, che numerosi rumor non confermati vorrebbero affidato sicuramente a Zendaya. Pat Carroll donò la voce ad Ursula nel film d'animazione originale.

Rob Marshall, già autore de Il Ritorno di Mary Poppins per la Disney, dirigerà l'adattamento cinematografico da uno script di David Magee. Marshall fu nominato come miglior regista per il musical Chicago e tra i suoi lavori ricordiamo anche Memorie di una geisha. Per la Disney ha lavorato anche a Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare e l'altro musical Into the Wooods.

Lin-Manuel Miranda e Alan Menken sono già al lavoro sulle musiche della pellicola che, come confermato da Marshall, includerà anche delle nuove canzoni rispetto all'originale. Miranda e Marshall avevano già lavorato insieme proprio per il sequel dedicato a Mary Poppins.

Per ora la Disney non ha ancora annunciato una data di uscita per il film ma è probabile che possa arrivare per il 2021.