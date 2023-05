La sirenetta, Melissa McCarthy: 'Ho scavato nell'anima di Ursula: è terribilmente sola'

Tra i live action più attesi del 2023 c'è certamente La Sirenetta: Halle Bailey vi aspetta in fondo al mar nei panni di Ariel dal 24 maggio sul grande schermo insieme a Daveed Diggs nei panni di Sebastian, Javier Bardem come Re Tritone, Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric e Melissa McCarthy è l'iconica Ursula.

Ma l'attrice, amatissima in Una mamma per amica, ha svelato qualcosa di più del suo iconico personaggio. Interpretare il cattivo della Sirenetta è un ruolo certamente impegnativo che va a scontrarsi con l'Ursula con cui siamo cresciuti. Ma come si sarà preparata a interpretare Ursula? McCarthy lo racconta a Comicbook: "Penso di essermi preparata come faccio sempre - ha spiegato l'attrice -. In un certo senso comincio a sezionare il personaggio pian piano. E ne ho già parlato prima, penso molto all'apparenza delle persone, quale sia la maschera che portano e cosa questa nasconda davvero. Ursula, è così grande, e nel mio cuore era tutto questo, ma cosa nasconde veramente?".

L'analisi di Ursula da parte di Melissa McCarthy è inedita e dimostra una sensibilità rinnovata già evidenziata nelle modifiche apportate al testo di Baciala.

"È stata isolata - sottolinea McCarthy-. È terribilmente sola. Non le è stato permesso di avere una famiglia. È stata rifiutata dalla sua famiglia. Penso che la sua salute mentale non sia buona. Penso che tutti capiamo come non dovremmo essere creature solitarie e come questo influisca sulla tua vita. E all'improvviso lei davvero, voglio dire, mi sono concentrata su tutto questo perché una volta che è diventata molto reale per me, non posso fare l'uno senza l'altro, non sono più due cose distinte. È solo un po' come 'è Ursula.' Non so se suona pazzesco".

Non vediamo l'ora di scoprire l'Ursula di Melissa McCarthy: lo sapevate che l'attrice si è ispirata a una Drag Queen per interpretare l'antagonista di Ariel?