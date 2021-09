La Sirenetta, Melissa McCarthy entusiasta: 'Per me Ursula è tutto'

Per Melissa McCarthy quello di Ursula nel live-action de La Sirenetta è il ruolo della vita: la star di Le Amiche della Sposa e Spy non ha mai nascosto il suo entusiasmo per l'opportunità di interpretare la malefica strega vista per la prima volta nel Classico del 1989, ed è anzi tornata a ribadire la cosa proprio in queste ore.

Mentre Halle Bailey promette grandi cose per La Sirenetta, infatti, McCarthy è tornata a parlare del suo amore per il personaggio di Ursula, soffermandosi in particolar modo su quanto entusiasmante sia stato il dover registrare le parti cantate accompagnata da un'intera orchestra.

"Il mondo di Disney e di Rob Marshall è un modo che spero tutti possano provare, perché è così creativo e adorabile. Andare ogni giorno a prendere lezioni di canto... Ho dovuto registrare con un'orchestra, che è una cosa incredibile per chi come me non è una cantante. Ma è stato un lavoro incredibile. Sarà fantastico... Per me Ursula è tutto, è in assoluto uno dei miei villain preferiti ed interpretarla è stato bellissimo" sono state le parole dell'attrice.

Vi convince la scelta di Melissa McCarthy per il ruolo di Ursula? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cos'ha detto Alan Menken sulla collaborazione con Lin-Manuel Miranda per La Sirenetta.