La Sirenetta live-action, quando esce il nuovo remake targato Disney?

Sono diversi i live-action Disney in arrivo. Tra questi spicca sicuramente il remake de La Sirenetta, che ha avuto una gestazione più lunga del previsto a causa della pandemia. Ma quando arriverà il film? Ecco cosa sappiamo.

Le riprese de La Sirenetta avrebbero dovuto iniziare a Marzo 2020, nei pressi di Londra. Tuttavia la pandemia da covid-19 ha ritardato di molto il calcio d'inizio, spostandolo al mese di Gennaio 2021, come ci ha fatto sapere Javier Bardem. A quel punto le riprese hanno avuto inizio, toccando zone a noi molto vicine come la Sardegna, fino a concludersi nel mese di Luglio 2021. Dunque sembra che finalmente si possa vedere la luce in fondo al tunnel.

E infatti è recentemente arrivata una data per l'uscita USA: si tratterà di un giorno che cade nel weekend del Memorial Day, più precisamente il 26 Maggio 2023. Ovviamente ci aspettiamo che anche in Italia il film approdi in sala intorno a questa data. Lunga, dunque, l'attesa, ma Halle Bailey assicura che ne varrà la pena.

Per questo live-action il regista Rob Marshall si è trovato a lavorare con un grande cast, che vede la già citata Halle Bailey nei panni di Ariel, Javier Bardem come Tritone, Melissa McCarthy nelle vesti di Ursola, e poi Awkwafina, Jacob Tremblay e Daveed Diggs come voci di Scuttle, Flounder e Sebastian.