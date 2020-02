La Sirenetta: Lin-Manuel Miranda ha scritto delle canzoni originali per il live-action

Dopo il recente annuncio dell'arrivo nelle sale di Hamilton, l'acclamato spettacolo teatrale vincitore del Tony Award, Lin-Manuel Miranda ha rivelato dei nuovi dettagli sulla sua nuova collaborazione con la Disney per il live-action de La Sirenetta.

Intervistato sul red carpet degli Oscar 2020, l'attore e cantante ha infatti confermato di aver già preparato diversi brani originali insieme al compositore Alan Menken.

"Ho scritto quattro nuove canzoni insieme a Menken" ha detto Miranda. "Le stanno provando proprio in questo periodo. Le riprese inizieranno ad aprile e andranno avanti per tutta l'estate."

Prosegue dunque come previsto la produzione del film, che sarà girato ai Pinewood Studios in vista dell'uscita fissata a maggio 2021. Diretto da Rob Marshall, il remake vedrà come protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel, mentre nel resto del cast troveremo Javier Bardem in quelli di King Triton, Jacob Tremblay nel ruolo di Flounder, Awkwafina in quello di Scuttle, Daveed Diggs nei panni di Sebastian e Melissa McCarthy nella parte di Ursula. Jonah Hauer-King sarà il Principe Eric.

Miranda, apparso nel 2018 ne Il Ritorno di Mary Poppins al fianco di Emily Blunt, ha curato per la Casa di Topolino anche le musiche di Oceania e il brano della cantina di Star Wars: Il Risveglio della forza.