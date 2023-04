La Sirenetta, Lin Manuel Miranda parla della responsabilità di scrivere nuovi brani!

Non deve essere facile mettere mano a delle musiche iconiche come quelle de La Sirenetta. A confermarlo è Lin Manuel Miranda che ha avuto il compito aggiungere il proprio tocco alle iconiche canzoni del classico Disney e scrivere nuove canzoni per il live action in arrivo.

L'attore, regista e compositore ha parlato della difficoltà avuta nel dover lavorare di nuovo a qualcosa di così importante per la storia della Disney, del cinema e della cultura pop. Miranda inoltre raccontato le emozioni provate da piccolo dopo aver sentito per la prima volta i brani de La Sirenetta. "Ricordo l'inizio di 'Under The Sea'. La pelle d'oca non rende giustizia alla strana vertigine senza peso che ho provato quando questo numero di calypso è iniziato in mezzo all'oceano. Non potevo credere a quello che stavo vedendo" ha detto il compositore.

Ne La Sirenetta sono stati modificati alcuni brani per rendere i messaggi più moderni ed evitare in incorrere in problematiche che possano toccare la sensibilità del pubblico. "Ho detto: 'Felice di scrivere nuovi testi se ne hanno bisogno. E se non lo fanno, non lo farò'" ha spiegato, parlando di come il suo obiettivo sia stato quello di dare lustro al film e, allo stesso tempo, riprodurre quell'emozione che aveva provato quando era ragazzino.

E' stata proprio la colonna sonora de La Sirenetta ad annunciare un cambio radicale della trama. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!