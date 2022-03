La Sirenetta, Lin-Manuel Miranda: 'È grazie al Classico Disney che seguo gli Oscar'

La sfida che attende Lin-Manuel Miranda non è di quelle facili da superare: avere a che fare con la colonna sonora del live-action de La Sirenetta vuol dire confrontarsi con uno dei più grandi successi di Disney da questo punto di vista, ma il compositore e regista sembra conoscere piuttosto bene il materiale di partenza.

Mentre Melissa McCarthy si chiede perché mai Lizzo non abbia ottenuto la parte di Ursula, infatti, il regista di Tick, Tick... Boom! ha parlato del suo legame con lo storico Classico Disney datato 1989, ricordando di aver seguito per la prima volta gli Oscar nel 1990 proprio grazie alla storia di Ariel.

"Mi sono letteralmente innamorato degli Oscar grazie ai film d'animazione Disney. La Sirenetta era il mio film preferito da piccolo. Guardai gli Oscar per la prima volta quell'anno, perché ero pronto alla rivolta se Baciala o In Fondo al Mar non avessero vinto l'Oscar. E quindi ti metti a guardare gli Oscar. Dopodiché Billy Crystal fece un lavoro splendido come presentatore, e mi accolse in questo mondo di film che non venivano proposti ai bambini" sono state le parole dell'autore di Hamilton.

Cosa ne pensate? Credete che Lin-Manuel Miranda saprà rendere giustizia all'opera originale? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quando potrebbe uscire il live-action de La Sirenetta.