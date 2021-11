La Sirenetta, Lin-Manuel Miranda: 'Alan Menken è il motivo per cui faccio questo lavoro'

Non sarebbe un live-action de La Sirenetta degno di questo nome senza dei momenti musical (si spera, almeno) all'altezza di quelli dell'originale: i nomi di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken dovrebbero essere una garanzia in tal senso, con l'autore di Hamilton che si è detto entusiasta di poter lavorare con il suo maestro e collega.

Ricambiando le parole spese da Alan Menken nei suoi confronti poco tempo fa, il compositore newyorkese ha infatti letteralmente attribuito all'autore delle musiche del Classico Disney del 1989 il merito di averlo ispirato a intraprendere questa strada nella vita.

"Alan è il motivo per cui faccio questo mestiere. Sono qui perché La Sirenetta mi fece impazzire. Howard Ashman e Alan Menken sono stati la mia infanzia. Ciò che ho imparato è che Alan è forse il più grande melodista della nostra storia dopo Richard Rogers. Ogni suo scarabocchio è meglio di qualunque melodia scriverò mai in vita mia" sono state le parole di Lin-Manuel Miranda al riguardo.

Miranda, ricordiamo, ha messo la sua firma anche sulle musiche del film Disney in uscita nelle prossime settimane, Encanto: vedremo in quale dei due lungometraggi il nostro avrà dato il meglio! Recentemente, intanto, Melissa McCarthy ha parlato della sua Ursula in vista del live-action de La Sirenetta.