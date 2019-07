La Sirenetta: Lin-Manuel Miranda e Alan Menken già al lavoro per la colonna sonora

Nonostante le polemiche per il casting di Halle Bailey come protagonista, proseguono senza sosta i lavori per il remake live-action Disney de La Sirenetta: Alan Menken e Lin-Manuel Miranda hanno infatti confermato di essere già al lavoro sulla colonna sonora del film.

"Oggi è stato un giorno produttivo con il colosso di Broadway Lin-Manuel Miranda, lavorando a una nuova canzone per un film imminente. Scommetto che non riuscirete a indovinare quale!" ha scritto Alan Menken nel post che potete trovare in calce alla notizia.

Menken farà ritorno nel live-action dopo aver già realizzato le musiche del classico animato uscito nel 1989, mentre Miranda proseguirà la sua collaborazione con la Disney dopo Oceania e Il ritorno di Mary Poppins, nel quale ricopriva anche uno dei ruoli principali.

Scritto da Jane Goldman e David Magee, il film vedrà la cantante Halle Bailey nel ruolo di Ariel mentre Melissa McCarhty è in trattative per vestire i panni dell'antagonista Ursula. La Sirenetta vedrà alla regia Rob Marshall alla sua quarta collaborazione con la Disney dopo Pirati dei Caraibi - Ai confini del Mare, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins.

Le riprese della pellicola dovrebbe iniziare nel 2020 in vista di un'uscita prevista per il 2021. Siete curiosi di sentire la nuova colonna sonora de La Sirenetta? Fatecelo sapere nei commenti.