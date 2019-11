La Sirenetta: Jonah Hauer-King sarà il Principe Eric nel live-action Disney

Secondo quanto riportato da Variety, la Disney avrebbe trovato in Jonah Hauer-King il nuovo Principe Eric per il suo remake in live-action del classico d'animazione La Sirenetta, che sarà diretto da Rob Marshall.

L'attore, classe 1995, è recentemente apparso in film come The Last Photograph, Postcards from London, nonché nella recente miniserie britannica tratta da Piccole donne andata in onda sulla BBC, si unirà quindi ai già confermati Halle Bailey, che interpreterà Ariel nella pellicola, Javier Bardem ingaggiato nel ruiolo di King Triton, Jacob Tremblay in quello di Flounder, Awkwafina come Scuttle, Daveed Diggs nei panni di Sebastian e Melissa McCarthy, nella parte della temibile villain Ursula.

Il film sarà diretto da Rob Marshall e scritto da David Magee e includerà brani originali del classico animato del 1989, oltre a nuovi brani realizzati dal compositore originale Alan Menken con testi del creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda. Miranda figura anche fra i produttori insieme a Marshall, Marc Platt e John DeLuca.

Le riprese sarebbero previste per il 2020 ai Pinewood Studios, lo stesso anno in cui i Marvel Studios, negli stessi studios, produrranno l'atteso Doctor Strange In The Multiverse of Madness, che uscirà a maggio 2021. Secondo quanto riferito, il regista Marshall sta utilizzando quelle strutture per i provini, in modo da completare il più in fretta possibile il processo di casting.

Nel film d'animazione originale del 1989, la ribelle sirena sedicenne Ariel è affascinata dalla vita sulla terra. Durante una delle sue visite in superficie, proibite dal padre il re Tritone, si innamora di un principe umano, e determinata a stare con il suo nuovo amore, Ariel fa un patto con la strega Ursula per diventare umana per tre giorni.

Jonah Hauer-King è anche entrato da poco nel cast di Once Upon a Time in Staten Island, pellicola coming-of-age prodotta dalla Blumhouse.