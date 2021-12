La Sirenetta, Javier Bardem stregato da Halle Bailey: 'Ha una voce fuori dal mondo!'

In questi giorni è impegnato nella promozione del suo nuovo film, Being the Ricardos, ma nel 2023 vedremo Javier Bardem nel cast dell'atteso live-action La Sirenetta, nel ruolo di Re Tritone. Ariel sarà interpretata da Halle Bailey, e l'attore spagnolo è rimasto letteralmente conquistato dalle doti vocali della giovane collega.

In occasione della premiere di Being the Ricardos, Javier Bardem ha avuto modo di parlare anche di La Sirenetta, e soprattutto di Halle Bailey, raccontando:

"La sua voce è fuori dal mondo. Stava riscaldando la voce accanto a me e io ho pensato: Cosa ho appena sentito? Mi ci vorrebbe una vita per riuscire ad azzeccare quella nota. È davvero fantastica."

La promessa di Halle Bailey, del resto, è che varrà la pena di aspettare così tanto per vedere al cinema La Sirenetta, e vi abbiamo raccontato anche l'entusiasmo di Melissa McCarthy per il ruolo di Ursula.

Javier Bardem ha poi aggiunto che, nonostante nel film d'animazione originale il suo personaggio non abbia mai cantato, il regista del live-action Rob Marshall gli ha dedicato un momento musicale da protagonista. In La Sirenetta, così, sarà la prima volta che canterà davanti a una macchina da presa.

"Rob è stato il primo ad essere abbastanza coraggioso da darmi una canzone e concedermi la ribalta, e io lo adoro per questo. Lavorare con lui è un dono."

La colonna sonora di La Sirenetta sarà composta da brani tratti dal film del 1989 e da altri scritti per l'occasione dal compositore Alan Menken, con testi del creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda.