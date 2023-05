La sirenetta, Javier Bardem e Melissa McCarthy raccontano le scene subacquee!

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale cinematografiche del prossimo live action Disney, La sirenetta, e le due star più conosciute del film, Javier Bardem e Melissa McCarthy, sono state intervistate da Comicbook e hanno raccontato in che modo sono state realizzate le numerose scene subacquee del film di Rob Marshall.

Che cosa indossavano durante le scene? "Siamo nudi" ha scherzato Bardem. "Si, nudo. Abbiamo fatto un patto" ha replicato McCarthy sorridente.



"Abbiamo messo in atto la 'Marlon Brando Routine', ovvero metterci in costume da bagno" ha esclamato l'attore spagnolo.

"Ho indossato soltanto leggings, e piccoli stunt pad dappertutto, perché scivolavo e mi giravo sempre" ha aggiunto McCarthy "Dai fianchi in su era tutto reale".



Ovviamente, la tecnica della CGI è stata usata per le scene sott'acqua:"Non ho mai visto niente del genere. Non riesco proprio ad elaborare quanto tecnicamente impossibile sembrasse essere e come non ci penso mai, solo guardandoti dici 'Certo, sono sott'acqua'. Ad un certo punto penso 'Oddio, gli occhi di Halle, solo che l'acqua non sembra infastidirla affatto. No! Di cosa stai parlando?' mi dico 'Sei pazza, eri lì'. Ogni capello è digitale, tutto il movimento. Ognuno di noi aveva qualcosa come sette, otto persone che facevano parte del nostro team per aiutare a mantenere quel tipo di ondulazione... Ci sono volute molte persone per farlo sembrare così semplice" ha ricordato l'attrice. In attesa del film non perdetevi la clip di In fondo al mar, celebre canzone del Classico animato del 1989.



Rob Marshall aveva spiegato la difficoltà di quelle sequenze subacquee:"Se non avessi fatto tutti i miei film prima di questo non sarei stato davvero pronto perché era così complicato. Tutto doveva essere coreografato in anticipo, in modo che potessimo effettivamente prendere tutte quelle informazioni e girarle al nostro team di stunt".



Scoprite il motivo dell'importanza del live action di La sirenetta, in arrivo a fine mese.