La sirenetta: iniziati i casting per i personaggi della famiglia di Ariel

Secondo quanto si legge in un report di queste ore, Disney avrebbe iniziato le ricerche delle attrici che interpreteranno le sorelle di Ariel nel live action La sirenetta. Lo studio si starebbe concentrando su donne dalla carnagione scura. Ecco perché tra le righe si leggono i nomi di Zendaya, Keke Palmere e la sorella di Halle Bailey, Chloe.

Tra i nomi citati anche quello di Gugu Mbatha-Raw per il ruolo della madre di Ariel, Athena. Nelle prossime settimane ci saranno certamente novità, considerando che la produzione dovrebbe avviarsi nel mese di aprile. Come già anticipato in questi giorni, ci saranno probabilmente alcuni correttivi alla storia:"Alcuni degli aggiornamenti che hanno apportato alla storia sono davvero importanti in termini di ridefinizione del potere per Ariel" ha affermato un attore del cast, Daveed Diggs.



Per il momento non ci sono altri dettagli o novità di sorta. L'adattamento live-action de La sirenetta ha destato diverse polemiche nel recente passato, quando Disney ha annunciato la scelta di Halle Bailey, un'attrice nera, per il ruolo di Ariel, nonostante nel Classico animato il personaggio sia di carnagione chiara e abbia i capelli rossi.

Bisogna tuttavia ricordare che nella fiaba originale di Hans Christian Andersen - dalla quale è tratto anche il film animato - non vengono specificati dettagli sull'etnia di Ariel.

Nel film ci sarà John Hauer-King nei panni del principe Eric; le riprese de La sirenetta si svolgeranno ai Pinewood Studios di Londra, uno degli studios leggendari e più conosciuti al mondo.