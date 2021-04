La Sirenetta, Harry Styles come Ariel in un servizio fotografico diventato virale

Ricordate quando Harry Styles era il frontrunner per il ruolo del Principe Eric nel live-action de La Sirenetta? Beh, di certo sarebbe stato perfetto la parte, ma a quanto pare non solo per quella: sembra infatti che anche il ruolo di Ariel fosse particolarmente nelle sue corde. Almeno a giudicare da alcune foto virali.

Harry Styles con parrucca rossa, reggiseno a conchiglia e coda da sirena? Sì, è successo, e ha mandato in tilt l'internet.

Nelle ultime ore sul web sono comparse delle immagini che hanno a dir poco entusiasmato gli utenti, in particolare i fan dell'ex-frontman dei One Direction.

Nel 2019, il cantante e attore aveva infatti partecipato a un photoshoot per il programma Saturday Night Live, e per l'occasione sembra proprio che abbia provato diversi outfit, tra cui anche uno che lo avrebbe reso particolarmente somigliante ad Ariel a.k.a. La Sirenetta. Ora parrebbe che le foto in questione abbiano trovato la sua strada per la rete (non dei pescatori, per fortuna), anche se al momento in gran parte sembrano essere state rimosse dai social per questioni di copyright.

Ma come potete immaginare, non ci è voluto molto affinché l'intera faccenda diventasse virale, e desse vita a una serie di post e meme alquanto spiritosi (qualcuno lo potete trovare anche in calce alla notizia).

Insomma, avrà anche rifiutato il ruolo del principe nel live-action Disney, ma almeno abbiamo potuto vederlo in quello di una principessa (sirena).