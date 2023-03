La sirenetta, Halle Bailey ha trascorso 13 ore al giorno in acqua per il remake Disney

Mancano pochi mesi all'uscita nelle sale cinematografiche del remake live action de La sirenetta, con protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel. Sinora il materiale del film pubblicato sui social, tra immagini e trailer, ha provocato molte divisioni tra i fan Disney e l'attrice ha svelato ulteriori dettagli in un'intervista.

Rispondendo alle domande di Edition, Bailey ha dichiarato di aver trascorso ben 13 ore al giorno in acqua per tutto l'arco temporale delle riprese del film:"Mi sono spinta fin dove non mi sono mai spinta nella vita. E mi sento come se il messaggio di Ariel fosse sapere che l'hai sempre avuta dentro te". Su Everyeye abbiamo approfondito l'importanza del live action su Ariel.



La sirenetta racconta la storia della figlia più giovane (Halle Bailey) del re Tritone (Javier Bardem), sovrano del regno di Atlantica, affascinata dal mondo degli esseri umani che alle sirene è proibito esplorare. Dopo aver salvato il principe Eric (Jonah Hauer-King) da un naufragio ed essersi innamorata di lui, è determinata a rimanere con l'amato sulla terra. Lo scontro con il padre culmina nel patto stretto dalla giovane sirenetta con la malvagia strega del mare Ursula (Melissa McCarthy).



Il film è diretto da Rob Marshall e dovrebbe contenere alcuni brani originali del Classico del 1989 e diverse nuove musiche composte da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda. Non perdetevi il trailer de La sirenetta, in attesa dell'uscita nelle sale del film.