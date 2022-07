La Sirenetta: Halle Bailey è scoppiata in lacrime alle prime immagini del remake Disney

Manca ancora circa un anno all'arrivo nelle sale cinematografiche del remake in live-action de La Sirenetta, ma la sua giovane protagonista, l'attrice e cantante Halle Bailey ha rivelato in una recente intervista di aver potuto vedere alcune clip e immagini tratte dal film Disney e di essere scoppiata a piangere subito dopo. Ecco le sue parole.

Bailey ha parlato con Kevin Frazier di ET sul red carpet dei BET Awards di quest'anno, al Microsoft Theater di Los Angeles, domenica scorsa, e ha rivelato di aver visto alcune scene del live action Disney durante il lavoro di post-produzione, e di essersi davvero commossa.

"Ho visto piccoli spezzoni... e l'altro giorno ho pianto", ha dichiarato Bailey. "Perché pensavo: 'Non capisco come stia succedendo! Come faccio a essere io?'. È davvero travolgente", ha aggiunto con un sorriso. "Mi emoziono molto solo a parlarne".

Mentre La Sirenetta è attualmente in fase di post-produzione - e dovrebbe arrivare nelle sale il 26 maggio 2023 - la Bailey sta anche recitando nella prossima versione cinematografica dell'adattamento musicale de Il colore viola. "Dovremmo terminare la prossima settimana, quindi incrocio le dita e mi sto divertendo molto", ha dichiarato l'attrice. "Mi do un pizzico ogni giorno su quel set... per essere parte di un film così storico che tutti abbiamo conosciuto crescendo".

"È come dire: "Wow, cosa possiamo fare per renderlo ancora più grande di quanto non lo sia già?" Perché il materiale di partenza è così incredibile, e sono semplicemente grata di far parte dell'intero progetto".

Per il live-action de La Sirenetta, il regista Rob Marshall si è trovato a lavorare con un grande cast, che vede la già citata Halle Bailey nei panni di Ariel, Javier Bardem come Tritone, Melissa McCarthy nelle vesti di Ursula, e poi Awkwafina, Jacob Tremblay e Daveed Diggs come voci di Scuttle, Flounder e Sebastian.

Nel corso di una recente intervista, anche Javier Bardem ha elogiato Bailey, confessando di essere rimasto stregato dalla sua voce.