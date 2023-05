La sirenetta, Halle Bailey sulle riprese durante la pandemia: 'L'isolamento mi ha aiutato'

La sirenetta è una storia basata sulla solitudine e sul distacco fisico, perciò ha dell'ironico che le riprese del live-action si siano svolte nel periodo della pandemia. In un recente intervento, Halle Bailey (interprete della protagonista) ha comunicato i suoi sentimenti nel recitare in uno scenario tanto critico.

"Ero molto emozionata" ha dichiarato l'attrice. "Ricordo che stavo piangendo. Se leggi il testo, appare come una disperata richiesta di aiuto. In qualche modo sono riuscita a esprimere quell'emozione di sentirsi soli sott'acqua". In particolare, prova una profonda gratitudine per aver "sperimentato quell'isolamento, perché mi ha permesso di esprimerlo attraverso Ariel. Penso che abbia contribuito enormemente alla qualità della mia performance". In un'altra occasione, invece, Halley Bailey ha trovato "surreale" ispirare tante ragazzine grazie a La sirenetta.

Diretto da Rob Marshall e scritto da Jane Goldmane David Magee, La sirenetta racconta la storia di Ariel, giovane figlia del Re Tritone affascinata dal mondo umano; eppure, alle sirene come lei non è possibile esplorarlo. Sarà soltanto dopo aver salvato il principe Eric che il suo desiderio di libertà, sempre più intenso, la porterà a un confronto verso suo padre e Ursula, la maligna strega del mare... Nel cast, oltre ad Halle Bailey, figurano anche Jonah Hauer-King (Eric), Noma Dumezweni (Regina Selina), Javier Bardem (Re Tritone) e Melissa McCarthy (Ursula). Ha inoltre riscosso molta attenzione la figura di Sebastian, poiché in italiano verrà doppiata dal cantante Mahmood.

Il film debutterà in sala il 24 maggio 2023. A proposito, sapevate che il regista interruppe una famosa scena de La sirenetta?