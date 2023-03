La sirenetta, Halle Bailey protagonista del trailer del film Disney durante gli Oscar

Nel corso della trasmissione televisiva della cerimonia degli Oscar 2023 è stato distribuito il primo attesissimo trailer del live action Disney La sirenetta, con protagonista Halle Bailey al fianco di Melissa McCarthy nei panni della malvagia Ursula, per la regia di Rob Marshall, remake del Classico del 1989.

Il film d'animazione vinse l'Oscar alla miglior canzone e colonna sonora originale per Alan Menken, che torna per il live action per aggiornare la partitura musicale con i testi di Lin-Manuel Miranda.

Nel film ci saranno ben quattro nuove canzoni originali. Sul nostro sito potete trovare il poster di La sirenetta di Rob Marshall.



In La sirenetta, una giovane sirena di nome Ariel stringe un patto con una strega del mare di nome Ursula per scambiare la sua splendida voce con delle gambe umane per poter scoprire il mondo della terraferma e conquistare il cuore di un principe.



Nel cast del film star del calibro di Javier Bardem nei panni di Re Tritone, Jonah Hauer-King nel ruolo di Eric, Noma Dumezweni nel ruolo della Regina Selina, Art Malik nei panni di Grimsby, Lin-Manuel Miranda nel ruolo dello Chef Louie e Simone Ashley nei panni di India.



La scelta della protagonista è stata criticata da diversi fan e Halle Bailey ha pianto due giorni per gli insulti razzisti ricevuti, come ha dichiarato l'attrice nel corso di un'intervista.