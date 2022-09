La Sirenetta, Halle Bailey promette: 'Ho dato tutta me stessa per questo film'

Quando si prende parte al live-action di un Classico Disney si è consapevoli di avere i fucili dei fan puntati contro: la pressione non può che salire, inoltre, quando ci si mette la volontà di soddisfare le proprie aspettative, oltre a quelle degli spettatori. Ne sa qualcosa Halle Bailey, prossima ad esordire nel live-action de La Sirenetta.

Recentemente apparsa nel primo teaser de La Sirenetta, Bailey ha infatti ammesso di aver voluto impegnarsi al massimo prima di tutto per il valore che lei stessa attribuisce al film animato del 1989, ritenendosi soddisfatta solo una volta consapevole di aver fornito una prova adeguata alle aspettative della sé stessa bambina.

"Beh, questo film per me significa moltissimo, sin da quando ero una ragazzina. Penso di aver detto a me stessa, approcciando a questo ruolo: 'Devo impegnarmi al massimo per essere fiera di me stessa. Se sarò in grado di far felice la bambina che vive in me, allora saprò di aver fatto un buon lavoro e di aver dato il meglio'. Ho dato tutto, e spero che le persone possano ricevere qualcosa da ciò" sono state le parole dell'attrice.

Vedremo se l'impegno di Bailey sarà effettivamente bastato a regalarci una Ariel degna delle aspettative! A testimonianza delle parole di cui sopra, comunque, pare che Halle Bailey sia scoppiata a piangere davanti alle prime immagini de La Sirenetta.