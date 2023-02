La Sirenetta, Halle Bailey sugli insulti razzisti: 'Piansi per due notti'

Con la post-produzione de La Sirenetta che sta per concludersi, il live-action Disney arriverà in sala il 24 maggio 2023. Nel frattempo, l'attrice protagonista Halle Bailey ne approfitta per raccontare tutti gli inconvenienti riscontrati durante il casting.

In molti non hanno apprezzato che a interpretare la celebre sirena fosse una donna nera, soprattutto considerando la discrepanza rispetto alla pellicola animata del 1989; d'altro canto, molte persone hanno sostenuto Bailey fin dal principio, ritenendo che il colore della pelle fosse una questione del tutto irrilevante. Di certo, l'attrice ha provato una fortissima emozione alla notizia di aver superato il casting.



"Ho piano per tutte e due le notti successive" ha dichiarato. "In quanto persona nera, mi aspettavo soltanto delle critiche, al punto che ormai ero diventata così insensibile da non sconvolgermi più di tanto. Quando è uscito il trailer mi trovavo al D23 Expo, e la felicità è stata pressoché istantanea. Nessuna negatività, tutte le reazioni online mi hanno fatto sentire davvero grada per dove sono arrivata. In questo momento non potrei essere più entusiasta" ha concluso. In un'altra occasione, Halle Bailey si è emozionata per la reazione di una piccola fan al trailer de La Sirenetta.

E i progetti dell'attrice non terminano qui: al momento, sta lavorando al suo primo album da solita (che spera di pubblicare poco dopo La Sirenetta) e al remake de Il colore viola, in arrivo il 20 dicembre 2023: Bailey interpreterà la giovane Nattie Harris, una donna nel sud che si ritrova a combattere nello scenario di inizio '900.