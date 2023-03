La sirenetta, Halle Bailey mostra la bambola ispirata ad Ariel:'Significa tanto per me!'

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram l'attrice Halle Bailey, star della prossima versione live action de La sirenetta firmata Disney, ha mostrato ai propri follower uno dei prodotti del merchandising legato al film, la bambola in stile Barbie del personaggio principale del lungometraggio di Rob Marshall, Ariel.

"Ho qualcosa di veramente eccitante da svelare a tutti voi... sto per piangere. Questa è la nuova bambola della sirenetta! Sto letteralmente soffocando perché significa così tanto per me. E averne una che mi somiglia e che è il mio personaggio Disney preferito è molto surreale" ha dichiarato l'attrice, protagonista anche del primo teaser trailer de La sirenetta.



Halle Bailey ha proseguito il racconto ai fan, sottolineando l'aspetto fisico della nuova sirenetta, con i capelli ramati e il vestito, coda compresa, di un blu scintillante:"E guardate, ha persino il mio neo! Sono davvero sbalordita, quindi non so bene cosa farne ma la ruberò e la porterò a casa per nasconderla per sempre".



Nella didascalia del video, Bailey ha scritto:"Ho la mia bambola Ariel de La sirenetta!!! Non riesco a credere a quanto colga la mia versione di questo iconico personaggio. Ora vado a piangere".



Nel cast del live action anche Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula e Javier Bardem nei panni di Re Tritone.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 maggio.