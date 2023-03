La sirenetta, Halle Bailey:'La mia Ariel non lascia l'oceano soltanto per un ragazzo'

Halle Bailey è stata scelta, tra mille critiche e discussioni, come interprete del personaggio principale nel live action La sirenetta. L'attrice in questo periodo è impegnata nella promozione del film che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 maggio e ha spiegato le differenze rispetto al Classico animato.

Intervista da Edition, Bailey ha spiegato:"Sono davvero entusiasta della mia versione del film perché abbiamo decisamente cambiato la prospettiva del suo desiderio di lasciare l'oceano per un ragazzo. È molto più grande di così. Si tratta di se stessa, il suo scopo, la sua libertà, la sua vita e ciò che vuole".



L'attrice ha approfondito il tema:"Noi donne siamo fantastiche, indipendenti, moderne, al di sopra di tutto. E sono felice che Disney stia aggiornando alcuni di questi temi".



Nel corso dell'intervista, come vi abbiamo riportato ieri, Halle Bailey ha raccontato di aver trascorso ben 13 ore al giorno in acqua per La sirenetta, necessarie per girare molteplici sequenze del film diretto da Rob Marshall.



Nel cast anche Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e Melissa McCarthy nel ruolo della malvagia strega Ursula.

In un approfondimento vi abbiamo spiegato l'importanza del live action su Ariel, uno dei personaggi più amati dell'universo Disney dai tempi del Classico uscito nelle sale nel 1989 con le canzoni di Alan Menken, tornato anche per il nuovo film insieme a Lin-Manuel Miranda.