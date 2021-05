La Sirenetta, Halle Bailey e Johnah Hauer-King 'sono adorabili': parla Noma Dumezweni

Sono da poco ricominciati i lavori di produzione sull'attesissimo e controverso live-action Disney de La Sirenetta diretto da Rob Marshall, e intervistata da Variety l'attrice Noma Dumezweni ha avuto modo di parlare un po' del set e delle riprese, soffermandosi sull'incredibile chimica tra Halle Bailey e Johnah Hauer-King.

Queste le parole dell'interprete:



"C'è un momento in cui la telecamera ha ingrandito l'obiettivo e ha inquadrato entrambe insieme. Li stavo guardando da dietro al monitore, fuori scena, e ho pensato 'se non è iconico non riesco a gustarmelo'. E poi Halle e Johnah sono fottutamente adorabili, dolcissimi insieme, capaci di grande chimica su schermo".



La sirenetta è diretto da Rob Marshall, autore con un passato molto proficuo con Disney a partire da titoli quali Il ritorno di Mary Poppins, Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare e Into the Woods. Dello script si occuperanno David Magee e Jane Goldman. Tra le sue opere più famose e premiate spicca sicuramente Chicago, che resta comunque il suo film più riuscito e apprezzato dal grande pubblico.



Oltre ad Halle Bailey (Ariel) e Jonah Hauer-King (Eric), nel cast del live-action de La Sirenetta troveremo anche Jacob Tremblay (Flounder), Awkwafina (Scuttle), Daveed Diggs (Sebastian), e il premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Tritone. Ursula cambierà parecchio nel live action e sarà interpretata dall'eccentrica Melissa McCarthy.



La scelta di Halle Bailey per il ruolo di Ariel ha generato nei primi mesi grandi proteste e discussioni: la statua della Sirenetta di Copenaghen è stata sfregiata lo scorso luglio. La colonna sonora sarà invece un mix tra le musiche originali e nuove composizioni, con Alan Menken che verrà affiancato da Lin-Manuel Miranda.



L'uscita è prevista per il prossimo anno, a data ancora da destinarsi.