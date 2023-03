La Sirenetta, Halle Bailey interpreterà una versione 'più sfaccettata' di Ariel

Dopo il nuovo record per il trailer de La Sirenetta, live-action Disney in arrivo il prossimo 24 maggio 2023, l'attrice principale Halle Bailey torna a parlare del suo personaggio: a quanto pare, gli spettatori assisteranno a una versione più "sfaccettata" di Ariel.

Così ha dichiarato la celebre attrice: "Sono davvero entusiasta della mia versione del film, perché abbiamo decisamente cambiato la prospettiva del suo desiderio di lasciare l'oceano per un ragazzo. La questione è molto più grande di così. Riguarda se stessa, il suo scopo, la sua libertà, la sua vita e ciò che lei desidera intimamente... Come donne, siamo fantastiche, indipendenti, moderni, siamo ogni cosa e a un livello più alto. Sono davvero felice che la Disney stia rivisitando alcuni di questi temi".

Inoltre, l'esperienza le ha consentito di vivere una profonda esperienza formativa: "Questo film significa così tanto per me, sin da quando ero piccola. Penso che, avvicinandomi al ruolo, io mi sia detta: 'Posso fare del mio meglio ed essere orgogliosa di me stessa. Se rendo felice la bambina insita nel mio cuore, allora so di aver fatto un buon lavoro, e che sto facendo del mio meglio'. Insomma, ho dato veramente il massimo, nella speranza che le persone possano trarne qualcosa" ha concluso Bailey.

Ecco la sinossi ufficiale del film: "La Sirenetta racconta l'amatissima storia di Ariel, una sirena giovane, bella e vivace, ma soprattutto con una gran sete di avventura. In quanto più giovane delle figlie di Re Tritore e la più ribelle, Ariel desidera saperne di più sul mondo al di là del mare, e, mentre visita la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Nonostante alle sirene sia vietato interagire con gli umani, Ariel sceglie di seguire il proprio cuore. E così fa un patto con la malvagia strega del male, Ursula, che le dà l'opportunità per sperimentare la vita sulla terraferma... ma mettendo a repentaglio la sua vita e la corona del padre".

