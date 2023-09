La Sirenetta, Halle Bailey è incinta? Il rumor che impazza tra i fan Disney

Halle Bailey, interprete protagonista de La Sirenetta, non è certo passata inosservata in occasione degli MTV Video Music Awards 2023: l'attrice 23enne, infatti, potrebbe essere in dolce attesa! A suggerircelo è un dettaglio in particolare.

Bailey indossa un abito piuttosto non convenzionale, lungo e in grado di coprirle gran parte del corpo – potete trovare la foto in calce alla notizia. Come se non bastasse, notiamo che alcune pieghe nel tessuto le coprivano interamente la pancia. Trame simili possono rimandare all'atmosfera "marina" che caratterizza il suo vestiario fin dall'uscita del live-action Disney+, ma resta da chiedersi se, in questo caso, non abbiano uno scopo aggiuntivo.

Ad avvalorare l'ipotesi sono gli insider. "Halle è rimasta lontana dai riflettori per non essere fotografata, ma, quando lo era, ha prestato molto attenzione al modo in cui dava abbracci e a chi li dava"; inoltre, "il vestito arancione suggeriva che volesse nascondere qualcosa. Quando qualcuno si avvicinava, si teneva a debita distanza; al posto dei soliti abbracci, preferiva strette di mano".

Halle Bailey è attualmente impegnata sentimentalmente col rapper DDG, pseudonimo di Darryl Dwayne Granberry Jr. Ricordato soprattutto per il singolo Moonwalking in Casabasas (che ha raggiunto l'ottantunesima posizione nella famigerata Billboard Hot 100), ha collaborato con Bailey stessa per il video musicale di If I Want You. Tra gli altri brani figurano anche Balenciagas, Toxic, Pull Up (con Sad Frotsy) e OD.

In molti potrebbero pensare che il live-action Disney abbia ormai fatto il suo tempo, ma non è così: La Sirenetta conquista anche Disney+, considerando i numeri da record sulla piattaforma di streaming.