La Sirenetta, Halle Bailey emozionata: 'Surreale che io possa ispirare tante ragazzine'

Che si riveli o meno adatta al ruolo di Ariel, Halle Bailey sta vivendo in questi giorni l'occasione di una vita: la giovane attrice protagonista del live-action de La Sirenetta è ben consapevole dell'opportunità che le si è parata davanti, o almeno tanto traspare dalle sue ultime dichiarazioni sul modo in cui sta vivendo la cosa.

Dopo aver eseguito per la prima volta live Part Of Your World durante una magica serata a Disneyland, Bailey ha fatti parlato delle sensazioni che ha provato nel vedersi per la prima volta sui poster ufficiali del nuovo live-action Disney, nonché delle grandi responsabilità che tutto ciò comporta.

"Spero sinceramente che la gente che andrà a vedere questo film lo amerà e lascerà la sala felice, perché abbiamo lavorato tutti davvero duro. So per certo di andarne fiera. [...] È fantastico vedere un personaggio che hai sempre ammirato prendere sembianze che potrebbero essere quelle di tua zia o di tua sorella. Il fatto che ora ci sia io su questi poster a ispirare tutte queste ragazzine che incontro è davvero surreale. Voglio far sì che continuino ad essere fiere di me" sono state le parole di Halle Bailey.

Vedremo quale sarà il responso della critica: la speranza, naturalmente, è che la nostra Halle riesca a non far rimpiangere la sua amatissima predecessora animata. Ariel a parte, intanto, Melissa McCarthy e Javier Bardem hanno parlato delle scene subacquee de La Sirenetta.