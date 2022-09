La Sirenetta, Halle Bailey si emoziona per la reazione di una piccola fan al trailer

Dopo essere scoppiata in lacrime per le prime immagini de La Sirenetta, Halle Bailey si è incredibilmente emozionata alla vista di una giovane ragazzina entusiasta per il trailer del nuovo film Disney tratto dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen.

Ripostando il video della bimba in questione, la giovane interprete di Ariel ha ammesso di essersi commessa per l'incontenibile gioia dettata dal comune colore della pelle e ha voluto ringraziare così tutti i fan che le hanno mostrato tutta la loro vicinanza dopo le molte polemiche che hanno travolto questo live-action.

Proprio nei giorni scorsi è stato rilasciato il primo teaser de La Sirenetta e con esso sono riaffiorate tutte le critiche per la scelta di un'interprete di colore che a detta di qualcuno, snaturerebbe quella che è la storia di partenza da cui questo film è tratto, non rendendo giustizia tra l'altro all'amatissimo cartone animato degli anni '80.

In difesa di Halle Bailey sono scesi in campo anche molti influencer, tra i più popolari vi è Jaden Bricker che su Tik Tok ha tentato di spiegare come nella favola originale dello scrittore danese non vi sia alcun riferimento al colore della pelle, precisando che sono state presente ovviamente le dovute licenze creative sulle classiche leggende dedicate alle figure mitiche delle sirene.