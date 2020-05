La Sirenetta: Halle Bailey si carica per il remake, ecco come

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, Halle Bailey ha parlato per la prima volta della sospensione della produzione del remake de La Sirenetta alla Disney, di cui sarà la protagonista Ariel; ricordiamo che tutte le produzioni hollywoodiane sono al momento bloccate causa pandemia.

L'attrice che ha dichairato di pensare al remake e alla parte che l'aspetta praticamente ogni giorno, ha anche rivelato di aver apprezzato il lato positivo di questa pausa forzata dal lavoro per riabbracciare la sorella: "Voglio dire, il mondo intero è in una specie di pausa al momento. Mi trovavo a Londra dall'inizio dell'anno e stavamo per iniziare le riprese e ovviamente la pandemia ha imposto un rallentomento per tutti. E' stata qualcosa che ho apprezzato anche perché mi mancava molto mia sorella. Lei era a Los Angeles e io a Londra. Quindi sono stata felice di poter tornare da lei".

Tornando alla pellicola Disney in produzione: "Non vedo davvero l'ora di poter tornare a lavorare sul film. Sta veramente prendendo vita. Mi sento onorata ogni giorno per la parte, ci penso sempre e ne parlo in continuazione e non riesco a credere che stia succedendo davvero". L'attrice e cantante ha anche respinto tutte le polemiche riguardo al cast, formato finora lo ricordiamo da Jacob Tremblay come Flounder, Awkwafina come Scuttle, Daveed Diggs sarà Sebastian, Jonah Hauer-King il Principe Eric e Melissa McCarthy la strega Ursula. "Sono tutti essere umani meravigliosi, dentro e fuori, e tutti siamo già una famiglia".

Alla domanda se la sorella e quindi il duo Chloe X Halle fornirà alcune musiche per il film, la Bailey è rimasta vaga: "Vedremo". Per altri approfondimenti vi rimandiamo a nuovi dettagli sulle musiche de La Sirenetta.