La Sirenetta, Halle Bailey ha cantato live per la prima volta Part Of Your World!

Halle Bailey potrà rivelarsi o meno la scelta giusta di Disney per il live-action de La Sirenetta, ma una cosa è certa: le doti canore, all'attrice chiamata a dar vita sul grande schermo alla figlia di re Tritone, non mancano di certo, almeno a giudicare dalla prima esibizione live nei panni dell'amatissima principessa di Atlantica.

Dopo aver svelato la sua canzone Disney del cuore insieme alle sue co-star de La Sirenetta, Bailey si è infatti esibita durante una magica serata a Disneyland interpretando proprio uno dei pezzi più iconici della colonna sonora del Classico uscito nel 1989 (almeno al netto di In Fondo al Mar, che lasciamo volentieri a Sebastian e al nostro Mahmood).

Stiamo parlando di Part Of Your World (conosciuta dalle nostre parti con la traduzione letterale Parte Del Tuo Mondo, o più semplicemente come La Sirenetta), la canzone che Ariel canta quando ci esprime per la prima volta il suo fortissimo desiderio di emanciparsi dalle profondità oceaniche per addentrarsi nel pericoloso e affascinante mondo degli umani sulla terraferma.

Il video che troverete nella nostra news farà sì che siate voi a farvi un'idea delle doti della nostra Halle: cosa ne dite? Promossa o bocciata? Diteci la vostra nei commenti! Ariel a parte, intanto, Melissa McCarthy e Javier Bardem ci hanno raccontato le scene subacquee de La Sirenetta.