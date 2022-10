La Sirenetta: Halle Bailey è Ariel nel nuovo poster Disney

Mentre gli insulti razzisti rivolti ad Halle Bailey dopo la pubblicazione del nuovo trailer de La Sirenetta ancora alimentano il dibattito sul prossimo live action Disney, un nuovo poster promozionale è stato pubblicato tramite i profili social del colosso dell'intrattenimento statunitense.

Ariel in fondo al mare. Si potrebbe sintetizzare in questo modo il nuovo poster de La Sirenetta, che ha come protagonista l'attrice afroamericana Halle Bailey e che riporterà sul grande schermo il classico d'animazione del 1989, al quale siamo tutti affezionati.

Partendo dalla sinossi rilasciata per 'gentile concessione' della Disney, scopriamo che il rifacimento diretto da Rob Marshall seguirà la storia di Ariel, giovane sirena bella, vivace e con una grande sete di avventura. La più giovane delle figlie di Re Tritone e la più ribelle, Ariel desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre visita la superficie, si innamora dell'affascinante Principe Eric.

Sebbene alle sirene sia vietato interagire con gli esseri umani, Ariel seguirà il suo cuore. Grazie ad un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le dà la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, la giovane sirena metterà in pericolo la sua vita e la corona di suo padre. Nulla di nuovo, insomma, per i vecchi fan della Disney.

Con l'uscita prevista per il 26 maggio 2023, potete recuperare qui il trailer ufficiale de La Sirenetta!