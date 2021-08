La Sirenetta, Halle Bailey anticipa qualche dettaglio sul live-action Disney

In una recente intervista con Flaunt Magazine, la protagonista dell'attesissimo adattamento live-action de La Sirenetta diretto da Rob Marshall, Halle Bailey, ha avuto modo di anticipare qualcosa sull'adattamento cinematografico del classico Disney, parlando soprattutto del suo approccio al personaggio.

Ha detto la Baily:



"Mi sono davvero connessa ai sentimenti di Ariel. Vuole solo scoprire qualcosa di nuovo. Vedere un mondo completamente diverso che non le è mai stato presentato prima. C'è stato un momento in particolare, quando sono stato a Londra, e facevo le cose da sola, e lavoravo ogni giorno, duramente, in cui pensavo 'ok, questo è quello che si prova quando puoi fare affidamento solo su te stessa'. Sono molto orgogliosa di me, come Ariel. È stata una corsa verso l'età adulta".



Al momento sappiamo che il film sarà un diretto adattamento live-action del cartoon Disney del 1989 diretto da Ron Clements e John Musker e che presenterà più o meno tutte le canzoni scritte e composte all'epoca da Alan Menken più qualcosa di nuovo (ma ancora non confermato). Attualmente, comunque, le riprese sono terminate completamente e si aspetta la lavorazione in studio per montaggio, colonna sonora ed editing.



Nel cast del film troveremo Halle Baily nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King in quelli del Principe Eric, Melissa McCarthy come Ursula, Javier Bardem come Re Tritone, Jacob Tremblay come voce di Flounder, David Diggs al doppiaggio di Sebastian e Awkafina come Scuttle.



Al netto di iniziali polemiche sulla scelta della Baily nel ruolo principale a causa delle sua etnia, considerata dai fan più di panca del cartoon completamente opposta a quella della Ariel del classico, gli animi si sono calmati nel corso dei mesi e il progetto è riuscito a chiudere la prima fase in modo ottimale.



Attendiamo ora una data d'uscita.