La Sirenetta 'glitchata' accidentalmente con Transformers, e il risultato è esilarante!

Difficile credere che la dolce Ariel de La Sirenetta possa ibridarsi con i robottoni di Transformers: Il Risveglio, eppure è quanto accaduto in una sala cinematografica: ad aver assistito alla dinamica è l'utente Twitter @BlakeRobPerry, il quale ha prontamente immortalato la sovrapposizione tra i due trailer.

Si trovava al cinema per assistere ai Guardiani della Galassia Vol. 3, quando è avvenuto il "bizzarro" evento. "Mentre ero al cinema per la proiezione di @GotGVol3" scrive nella descrizione del post, "hanno riprodotto i trailer di Trasformers e Little Mermaid nello stesso tempo, col risultato che si sono sincronizzati perfettamente". In effetti, ha davvero dell'incredibile osservare, attraverso le molte sovrapposizioni, quella tra la sirena e il robot da un lato, tra i fuochi d'artificio e lo scontro a fuoco dall'altro – in una scena, la Sirenetta sembra addirittura indossare la maschera di Optimus Prime! Non sorprende che il video sia arricchito da un gran numero di applausi e risate in sottofondo: in basso potete trovare la clip completa.

Diretto da Rob Marshall, il live action La Sirenetta (The Little Mermaid in lingua originale) debutterà al cinema il 24 maggio 2023, con attori del calibro di Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Eric) e Melissa McCarthy (Ursula). A proposito, sapevate che Mahmood doppierà il granchio Sebastian ne La Sirenetta?

Per il settimo capitolo della saga sui Transformers, invece – che vedrà alla regia Steven Caple Jr., – dovremo attendere il prossimo 7 giugno 2023. Di fronte a un franchise tanto longevo, l'interesse dei fan non arretra di un passo: basti pensare al trailer di Transformers - Il Risveglio, il terzo più visto di sempre!