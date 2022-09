La Sirenetta, l'attesa è finita: finalmente il teaser del live-action con Halle Bailey!

La Sirenetta è uno dei più attesi live-action Disney in arrivo. Chiacchierato sin da subito a causa della scelta di Halle Bailey come protagonista, in molti si chiedono cosa possono effettivamente aspettarsi dal film: il teaser trailer arrivato nel corso del D23 ci dà oggi un'idea.

La protagonista della pellicola, all'uscita di queste immagini, ha ammesso che è la prima volta che vede effettivamente le riprese del film, e che la cosa è molto emozionante. Una dichiarazione che non ci stupisce, perché quando sono uscite le prime foto della Sirenetta, Halle Bailey si è commossa.

"Sono certa che tutti voi qui dentro possiate avere un rapporto con Ariel e dire quanto sia speciale per tutti noi", ha detto dal palco del D23 l'attrice. "Essendo stata una bambina che nuotava in piscina, dove immaginavo di essere una sirena, non avrei mai pensato che [la fantasia] potesse prendere vita [in questo modo]. ... I tre giorni di riprese di "Part of Your World" sono state l'esperienza più incredibile della mia vita: sentire tutti i sentimenti che prova, la sua passione, il suo disagio, tutto quello che sta vivendo. È stato così eccitante per me dare vita a quelle emozioni e avere Rob che mi dirigeva e che era una forza che muoveva questo film è stato davvero un onore”.

Lo sviluppo del live-action de La Sirenetta è iniziato nel lontano 2016, e a 6 anni di distanza è incredibile vedere quanti passi in avanti siano stati fatti. Il film conterrà brani originali creati per la pellicola, scritti da Alan Menken e da Lin-Manuel Miranda, amante del classico Disney. E non è l'unico, perché anche il regista Rob Marshall si è espresso in merito: "Ho un legame speciale con questo film. Nel 1989, non so se anche voi ricordiate l'emozione di ascoltare di nuovo un musical. Era un po' morto: i musical erano spariti. Anche se era animato, sentivamo le persone che cantavano ancora e ancora. ... Quando la Disney mi ha chiesto di dirigerlo, è stato come questo momento incredibile. Sembrava il destino".

Ma ora cosa aspettate? Date un'occhiata al primo teaser trailer de La Sirenetta!