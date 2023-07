La sirenetta, il film Disney con Halle Bailey sarà presto in digitale

Ha raggiunto quasi 530 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo il live action de La sirenetta, con protagonista Halle Bailey nel ruolo di Ariel. In attesa di scoprire quando il film uscirà in streaming, Disney ha dichiarato che il film sarà disponibile all'acquisto in versione digitale a partire dal prossimo 25 luglio.

Dopo la distribuzione in digitale, il film sarà disponibile anche in 4K Ultra-HD, Blu-ray e DVD dal 19 settembre. La sirenetta ha superato anche Spider-Man: Across the Spider-Verse nella classifica del box-office.



La sirenetta è diretto da Rob Marshall racconta la storia della giovane sirenetta Ariel (Halle Bailey), figlia di Re Tritone (Javier Bardem), desiderosa di scoprire il mondo al di fuori del mare, dove ha trascorso tutta la sua vita.



Dopo aver salvato da un tempesta il principe Eric (Jonah Hauer-King), Ariel se ne innamora e per riuscire a trascorrere del tempo sulla terra con lui stringe un pericoloso patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): in cambio della propria voce Ariel potrà avere un paio di gambe per raggiungere l'amato Eric.

Nel cast vocale del film anche Daveed Diggs, Awkwafina e Jacob Tremblay nei ruoli di Sebastian, Scuttle e Flounders.



Non perdetevi sul nostro sito la recensione di La sirenetta, uscito nelle sale cinematografiche qualche settimana fa e apprezzato dai fan Disney di tutto il mondo.