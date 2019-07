La Sirenetta, i fan vogliono Gordon Ramsay nei panni di Chef Louis

Ricordate Chef Louis, che nel film d'animazione La Sirenetta voleva bollire a tutti i costi il granchio Sebastian? Ebbene, i fan vorrebbero Gordon Ramsay come interprete del personaggio nel remake live-action in uscita nel 2021.

Sui social in queste ore è infatti partito un vero e proprio movimento a favore di questa scelta di casting: gli utenti di Twitter e simili sono assolutamente convinti che il celebre cuoco stellato è la scelta perfetta per portare alla vita il personaggio animato di Chef Louis, protagonista del siparietto musicale del brano Le Poisson.

Gordon Ramsay non ha mai recitato in un film ma come di certo saprete di esperienza a livello televisivo ne ha da vendere: il cuoco al momento non ha commentato la valga di meme che ha letteralmente invaso i social network, ma chissà che non possa farlo nelle prossime ore; del resto un po' di sana pubblicità non fa mai male.

La polemica circa il casting di Halle Bailey nel ruolo di Ariel invece continua a tenere banco: l'attore Vincent d'Onofrio ha parlato della giovane attrice de La Sirenetta difendendo la scelta della Disney; la compagnia stessa in una lettera aperta indirizzata ai troll e pubblicata nei giorni scorsi ha invece deriso tutti coloro che hanno cercato di screditare la nuova Ariel badando solo al colore della sua pelle senza neppure prendersi dieci minuti per scoprire le sue capacità recitative e canore.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.