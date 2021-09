La Sirenetta, i fan impazziscono per le gambe di Halle Bailey su Instagram

Le gambe, come ben saprete, giocano un ruolo fondamentale nella storia de La Sirenetta, trattandosi del mezzo con in quale la nostra Ariel spera di acquisire la facoltà di inserirsi nel mondo degli esseri umani e di incontrare il suo principe. Halle Bailey, in tal senso, sembra aver preso la cosa davvero sul serio.

L'attrice e cantante, che recentemente ci ha svelato alcuni dettagli sul live-action de La Sirenetta, è infatti apparsa su Instagram in una foto tratta dal video del suo nuovo singolo appena uscito, Have Mercy: inutile dire che la nostra sia apparsa decisamente in forma, come tanti fan non hanno mancato di far notare nei commenti.

"Sono morto", "Mi è appena scappato un GASP", "STAI SCHERZANDO?" sono alcune delle esternazioni che possiamo leggere nella sezione commenti della foto pubblicata da Bailey, che nel suo nuovo video sembra mettere in mostra in particolar modo delle gambe che farebbero senz'altro la felicità della povera Ariel confinata nel suo reame "in fondo al mar".

Qual è il vostro parere su Halle Bailey? Pensate sia la scelta giusta per dar volto alla versione live-action della figlia di re Tritone? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quanto manca ancora all'uscita del live-action de La Sirenetta.