La Sirenetta: questa famosa vincitrice Grammy avrà un ruolo nel remake live-action Disney?

Dopo una battuta d'arresto nella produzione, il remake live-action de La Sirenetta prodotto dalla Disney sembra aver di nuovo ingranato la quinta, e a quanto pare lo studio si starebbe preparando ad annunciare una grande aggiunta al cast del progetto.

Secondo quanto riferito, infatti, la major nei giorni scorsi avrebbe avuto diversi colloqui tramite chat virtuali con la vincitrice del Grammy Award Kacey Musgraves, che nel film dovrebbe interpretare la parte di Vanessa, ovvero la forma umana assunta dalla strega del mare Ursula per muoversi liberamente sulla terra ferma.

Sebbene non ci sia ancora la conferma ufficiale, vale la pena di notare che la Musgraves assomiglia quasi perfettamente alla versione del personaggio comparsa nell'amato film d'animazione del 1989, con i fan sui social media che hanno subito reagito positivamente a queste indiscrezioni.

La Sirenetta racconta la storia di una sirena di nome Ariel che fa un accordo con Ursula, una strega del mare, per poter incontrare Eric, un principe umano del quale si è innamorata. Tuttavia, ignara dei piani malvagi della strega, Ariel finisce nei guai quando in cambio delle gambe che ha chiesto per uscire dal mare, la stessa si porta via la sua voce.

La produzione del remake è stata interrotta a causa della situazione globale in corso, ma secondo quanto riferito le riprese ripartiranno quest'estate ai Pinewood Studios di Londra. Il film ha già assemblato un cast di tutto rispetto, partito col controverso casting di Halle Bailey nei panni Ariel. Tra gli altri attori coinvolti ricordiamo Jacob Tremblay nel ruolo di Flounder, Daveed Diggs come Sebastian, Awkwafina nel ruolo del gabbiano Scuttle e Jonah Hauer-King in quello del Principe Eric. Infine Melissa McCarthy sarà la versione subacquea della strega Ursula, e Javier Bardem il padre di Ariel, Re Tritone.

