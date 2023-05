La sirenetta, esordio clamoroso negli USA: 'rischia' il sesto miglior first day di sempre

Dopo la grande partenza in Italia per La sirenetta, vi riportiamo anche i numeri a dir poco pazzeschi che il nuovo remake live-action della Disney ha ottenuto dal suo primo giorno di programmazione in Nord-America, quello delle anteprime del giovedì.

Come segnalato da Deadline, il film diretto da Rob Marshall ha incassato sopra ai 10 milioni di dollari solo dagli spettacoli in anteprima, con la cifra esatta che sarà confermata solo dai prossimi riconteggi: ma se il numero finale dovesse superare i 10,8 milioni di dollari (cosa molto probabile), allora La sirenetta avrebbe segnato la sesta miglior performance di anteprima di sempre per il mercato dei titoli classificati PG e G.



Ricordiamo che il monitoraggio degli analisti ha fissato il film con protagonista Halle Bailey ad un esordio USA da 120 milioni in 4 giorni durante il Memorial Day, ma visto la calorosa accoglienza ricevuta sia dalla critica che dal (primo) pubblico di appassionati, non è da escludere un risultato finale più alto. Chiaramente vi terremo aggiornati, ma si tratta di un ottimo risultato per le sale cinematografiche e anticipa una stagione estiva partita già alla grande con Super Mario Bros, Guardiani della Galassia 3, Fast & Furious 10.

Da notare, comunque, un altro dato a dir poco impressionante, quello con il paragone con i precedenti remake live-action Disney: Aladdin, uscito proprio nel fine settimana del Memorial Day 2019, incassò 'solo' 7 milioni di dollari dalle anteprime di giovedì, divenuti poi 31,3 milioni il primo venerdì e 116,8 milioni sul week-end di 4 giorni. La sirenetta inonda anche le anteprime da 2,3 milioni di Cenerentola del 2015, che poi è passata ad un venerdì da 23 milioni e un primo week-end da 67,8 milioni. Sempre tra le principesse Disney, rimane davanti La bella e la bestia del 2017, che ha incassato 16,3 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì, per un venerdì di 63,7 milioni di dollari e un'apertura sul primo week-end da 174,7 milioni di dollari.

Per altri contenuti, scoprite chi sono i doppiatori italiani de La sirenetta 2023.