La Sirenetta, l'easter egg che nessuno ha mai notato nel classico del 1989

Prima dell'arrivo del discusso live action de La Sirenetta, il film d'animazione è sempre stato uno dei prodotti Disney più amati e celebrati del rinascimento della casa di produzione. Fu proprio in quel periodo che la Disney prese l'abitudine di autocitarsi all'interno dei suoi stessi prodotti.

Mentre il live action de La Sirenetta conquista record su record su Disney+, non si può far altro che parlare del suo illustre antecedente, il classico animato del 1989. Ancor prima del Marvel Cinematic Universe e di Star Wars, i grandi maestri dell'arte dell'easter egg furono proprio gli animatori Disney che ben prima dell'inizio dell'idea di "universo condiviso" iniziarono a piattare all'interno dei loro film piccoli o evidenti riferimenti a film già arrivata al cinema o a personaggi iconici dell'universo animato.

Nel corso degli anni questa è diventata una pratica più che rodata all'interno del mondo Disney, ma nel 1989 era quasi una novità. La casa di produzione si trovava all'inizio del suo rinascimento che l'avrebbe portata a far uscire al cinema film come Il Re Leone, Aladdin ed Hercules diventati poi dei veri e propri classici dell'animazione. Nella sua politica di citazione continua, una delle più palesi è all'interno de La Sirenetta, nella scena iniziale. Nel momento in cui il Re Tritone arriva nell'arena, infatti, si possono notare tra la folla Topolino, Pippo, Paperino e Kermit La Rana.

